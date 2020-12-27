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Haberler Galeri Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İngiltere'de mutant virüsün ortaya çıkmasının ardından tedbirler sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yılbaşında uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte, yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 19:10
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar yasaklar hakkında gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamanın detayları vatandaşlara duyuruldu. İşte, yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAÇ GÜN?

Yılbaşı tedbirleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

EK TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:

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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Yine bu günlerde otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek."