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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İngiltere'de mutant virüsün ortaya çıkmasının ardından tedbirler sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yılbaşında uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte, yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 19:10
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?
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Beklenen açıklama: Yılbaşı yasağı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak?