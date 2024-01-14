Yetki belgesi olmadan haksız kazanç sağlayıp piyasayı manipüle eden fenomen ceza yağdı

Sosyal medyada daha önce çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken ve Ticaret Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılıp 300 bin lira ceza kesilen fenomen Metehan Meşe bu defa vergisiz araç sattığı gerekçesiyle daha büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı.

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