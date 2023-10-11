11 Ekim 2023, Çarşamba
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Yeşim Akbaş’ın ailesi konuştu! Arkadaşına ‘beni kurtarın’ diye mesaj atmış
Manisa'da 6 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun ile babası Mustafa Akbaş konuştu. Aile kızlarının arkadaşına 'Beni kurtarın' diye mesaj attığını söyledi.