23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2021 22:39
Güncelleme:23.02.2021 22:40
Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Taşova'da Amasya-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde Yeşilırmak nehrinde vatandaşlar suda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü.

Durumun güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından sudan çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmedi. Bulunan ceset ilk incelemenin yapılması için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgta yapılan ilk inceleme sonucunda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bulunan cesedin kim olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedilirken olayla ilgili Taşova Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Cesedi nehirde bulundu
Cesedi nehirde bulundu
Vaka sayısında korkutan yükseliş 9 binin üzerinde...
Vaka sayısında korkutan yükseliş 9 binin üzerinde...
Son veriler açıklandı! Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak?
Son veriler açıklandı! Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak?
Duyanlar şaştı kaldı
Duyanlar şaştı kaldı
İndirim virüsü unuturdu! Şoke eden görüntüler
İndirim virüsü unuturdu! Şoke eden görüntüler
Yolun ortasında bagajdan düştü
Yolun ortasında bagajdan düştü
Düğün konvoyunda akılalmaz kaza!
Düğün konvoyunda akılalmaz kaza!
Sosyal medyada infial yaratan görüntü!
Sosyal medyada infial yaratan görüntü!
Başına buz kütlesi düştü
Başına buz kütlesi düştü
PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı
PKK'ya 2021'de sadece 1 kişi katıldı
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Son görüntüsü ortaya çıktı! Öldürülmeden bir gün önce...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Normalleşmeye en yakın ve uzak kentler...
Daha Fazla Video Göster