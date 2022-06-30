30 Haziran 2022, Perşembe
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"Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda
Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğunda uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan "Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.