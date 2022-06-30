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"Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda

İHA
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Giriş: 30.06.2022 14:49
Güncelleme:30.06.2022 14:50
Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğunda uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan "Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda
Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda
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