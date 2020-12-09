Yerli aşıları taşıyacak yerli konteynerler hazır! Nasıl üretildi?

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir fabrikada, tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüse karşı geliştirilen aşıların taşıma ve depolanmasını sağlamak için aşı taşıma konteyneri üretildi. Hava, kara ve deniz yoluyla transfer edilmeye uygun, 20 metreküp taşıma kapasitesine sahip bu ünitede aşılar, eksi 73 derecede bozulmadan muhafaza edilebilecek. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan ve gönüllülük esasına göre en kısa sürede tüm vatandaşların ulaşabileceği koronavirüs aşısının uygun koşullarda taşınmasıyla saklanması için yerli üretim taşıma konteyneri üretildi. İzmir'in Torbalı ilçesindeki Beğendi Boru Şirketi, cam elyafı yüksek basınç ve ısıyla patlatıp saç telinden daha ince bir malzeme elde etti. Malzeme kimyasalla karıştırılarak makinelerde özel yöntemle örüldü ve 12 x 2,5 metre ebatlarında taşıma tankı hazırlandı.





Savunma sanayisine ve denizciliğe ileri derecede kompozit ürünler hazırladıklarını kaydeden firmanın İcra Kurulu Başkanı Ertan Beğendi, yüksek basınçlı 200-250 barların üstünde tanklar yaptıklarını anlattı. Bu tankların dış şasesini ve testlerini yaparak aşı taşıma konteyneri hazırladıklarını dile getiren Beğendi, "Eksi 73 derecede stabil sıcaklığı muhafaza ettik. Yaklaşık 5 yıllık bir Ar-Ge ve 2 yıl süren yatırım sonucunda bu tesisi kurduk. Devamında da kendi kompozit ürünümüzü, izolasyon malzemesini gerçekleştirmiş olduk. Bunlar uzay ve havacılıkta kullanılan izolasyon malzemeleridir. Teknik olarak kendi tasarladığımız bu üretime geçmiş bulunmaktayız. Yüzde 100 yerli yazılım ve milli sermaye ile kurulmuş bir şirketiz" dedi. Aşı taşıma konteyneri için böyle bir talep olduğunu belirlediklerini ifade eden Ertan Beğendi, bu konteyner sayesinde taşıma ve depolama sorununu çözdüklerini ve test aşamasını tamamladıklarını dile getirdi.