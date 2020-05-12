12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yer: Bursa! İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı | Video

Yer: Bursa! İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Bursa'da sabah yaya olarak işe giderken fenalaşıp yere yığılan Adem Aksakal (43), yaşamını yitirdi. Aksakal'ın son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Adem Aksakal, yolda yürürken fenalaşıp, yere yığıldı. Bu sırada servis bekleyen işçiler, durumu fark edip Aksakal için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Aksakal'ın hayatını kaybettiğin belirlendi.

Adem Aksakal'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Aksakal'ın son anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksakal işe gitmek için caddede yürürken birden fenalaşıp yere yığılıyor. Durumu fark eden vatandaşlar, Aksakal'ı kontrol edip, sağlık ekiplerini aradığı görüldü.

Bir anda yığıldı! Son anları...
Bir anda yığıldı! Son anları...
Halk ekmek önünde tehlikeli bekleyiş
Halk ekmek önünde tehlikeli bekleyiş
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Virüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi
Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam
Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam
Kartal sahilinde pes dedirten görüntüler!
Kartal sahilinde "pes" dedirten görüntüler!
Daha Fazla Video Göster