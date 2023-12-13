Yeni yılda doğa olayları tedirginliği! Güneş patlaması ne zaman olacak?

Yeni yılda bu kez teknolojiyi yakından etkileyecek doğa olayları bekleniyor. Bilim insanları 2024 ve 2025 yılları için güneş patlaması uyarıları yaptı. Bu doğa olayında, haberleşme ağlarının çökmesi bekleniyor. Bu da dünya ekonomisinin milyarlarca dolar etkilenmesi anlamına geliyor. Detayları A Haber muhabiri ve konuğu Doç. Dr. Funda Bostancı Güver aktardı.

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