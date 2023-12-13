13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni yılda doğa olayları tedirginliği! Güneş patlaması ne zaman olacak?

Yeni yılda doğa olayları tedirginliği! Güneş patlaması ne zaman olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 20:15
Yeni yılda bu kez teknolojiyi yakından etkileyecek doğa olayları bekleniyor. Bilim insanları 2024 ve 2025 yılları için güneş patlaması uyarıları yaptı. Bu doğa olayında, haberleşme ağlarının çökmesi bekleniyor. Bu da dünya ekonomisinin milyarlarca dolar etkilenmesi anlamına geliyor. Detayları A Haber muhabiri ve konuğu Doç. Dr. Funda Bostancı Güver aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Yeni yılda doğa olayları tedirginliği!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Ajda Pekkan’dan Gazze çağrısı!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
Tarımda sigortalılık oranı artacak!
20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Ayrı yaşadığı eşine kızdı, evi yaktı
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Tersanede yüzer havuz battı!
Tersanede yüzer havuz battı!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Mesudiye zırhlısı şehitleri anıldı
Mesudiye zırhlısı şehitleri anıldı
Daha Fazla Video Göster