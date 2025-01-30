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Yeni silahını gösterirken arkadaşını öldürdü

Yeni silahını gösterirken arkadaşını öldürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 16:40
Güncelleme:30.01.2025 16:40
Olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sokakta yürüyen Can Sertaç Baran, kendisine çiğköfte yemeyi teklif eden Emirhan D. ile birlikte dükkana yöneldi. İkili, yanlarındaki S.İ. ve F.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte dükkanda oturdukları sırada Emirhan D. belindeki silahı çıkararak Can Sertaç Baran'ı göğsünden vurdu. Baran kanlar içerisinde yerde kalırken, Emirhan D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Can Sertaç Baran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Yeni silahını gösterirken arkadaşını öldürdü
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