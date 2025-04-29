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Valinin yeğeniyim diyen magandaya ibretlik ceza

"Valinin yeğeniyim" diyen magandaya ibretlik ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 29.04.2025 16:06
Güncelleme:29.04.2025 16:07
İstanbul'da trafikte çakarlı ve sesli tertibat bulunan araçla ilerlerken kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahsa verilen ceza belli oldu. Şahsın ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca 146 bin 134 lira para cezası kesildi.
Valinin yeğeniyim diyen magandaya ibretlik ceza
Valinin yeğeniyim diyen magandaya ibretlik ceza
"Valinin yeğeniyim" diyen magandaya ibretlik ceza
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