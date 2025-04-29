29 Nisan 2025, Salı
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"Valinin yeğeniyim" diyen magandaya ibretlik ceza
İstanbul'da trafikte çakarlı ve sesli tertibat bulunan araçla ilerlerken kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahsa verilen ceza belli oldu. Şahsın ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca 146 bin 134 lira para cezası kesildi.