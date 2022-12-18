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Yeni haftada hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 14:25
Sıcak hava artık yerini soğuklara bırakıyor. Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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