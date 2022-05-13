13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni fındık çeşidi 'Çetiner' tescillendi! Çetiner fındık türü neyi ifade ediyor?

Yeni fındık çeşidi 'Çetiner' tescillendi! Çetiner fındık türü neyi ifade ediyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2022 14:44
Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yeni fındık çeşidi, "Çetiner" adı ile tescillendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Kar değerlendirdi.

Aysun Kar'ın canlı yayında anlattıkları:

"Bu yeni fındık türümüz erkencilik özelliği ile ön plana çıkıyor. Şu anda Türkiye'de 18 çeşit fındık türü var. Çetiner 19. olarak önümüze girdi. Yapraklanması ve meyve gelişimi daha hızlı oluyor. Hasat olgunluğuna daha erken geliyor.

Bu fındık türü yıllar önce uzmanlarımız tarafından Giresun'un Bulancak ilçesinden getirildi. 1969 yılından beri devam eden bir projemiz var. Fındıkları o zamandan beri toplayarak inceliyoruz. Çetiner fındık da incelenip kalite özelliklerine bakıldı ve diğer fındık türleriyle karşılaştırılıp tescil dildi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni fındık çeşidi Çetiner!
Yeni fındık çeşidi Çetiner!
Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada
Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada
Sahipsiz hayvana belediye bakacak
Sahipsiz hayvana belediye bakacak
11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki!
11 yıllık arkadaşının cesedi öyle halde bulundu ki!
Drone destekli göçmen operasyonu
Drone destekli göçmen operasyonu
Kendi doğurduğu bebeği balkondan attı
Kendi doğurduğu bebeği balkondan attı
Bursa’da 14 yaşındaki yaralı çocuk gözyaşı döktü: Üvey babam beni öldürür
Bursa’da 14 yaşındaki yaralı çocuk gözyaşı döktü: Üvey babam beni öldürür
İrem Derici sahnede ağladı!
İrem Derici sahnede ağladı!
Belediye otobüsünde şemsiye açtılar
Belediye otobüsünde şemsiye açtılar
Karpuz hasadı başladı
Karpuz hasadı başladı
Dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü
Dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü
Hafıza dostu besinler! Hangi besinler hafızayı güçlendiriyor?
Hafıza dostu besinler! Hangi besinler hafızayı güçlendiriyor?
Daha Fazla Video Göster