Yeni fındık çeşidi 'Çetiner' tescillendi! Çetiner fındık türü neyi ifade ediyor?

Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yeni fındık çeşidi, "Çetiner" adı ile tescillendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Kar değerlendirdi.

Aysun Kar'ın canlı yayında anlattıkları:

"Bu yeni fındık türümüz erkencilik özelliği ile ön plana çıkıyor. Şu anda Türkiye'de 18 çeşit fındık türü var. Çetiner 19. olarak önümüze girdi. Yapraklanması ve meyve gelişimi daha hızlı oluyor. Hasat olgunluğuna daha erken geliyor.

Bu fındık türü yıllar önce uzmanlarımız tarafından Giresun'un Bulancak ilçesinden getirildi. 1969 yılından beri devam eden bir projemiz var. Fındıkları o zamandan beri toplayarak inceliyoruz. Çetiner fındık da incelenip kalite özelliklerine bakıldı ve diğer fındık türleriyle karşılaştırılıp tescil dildi."