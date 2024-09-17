Yenge Hediye Güran’ın ifadesi A Haber’de!

Narin Güran soruşturması derinlemesine devam ederken kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklama talebi istenen yenge Hediye Güran’ın ifadesine A Haber ulaştı. Hediye Güran'ın ifadesine ilk olarak A Haber ulaşırken Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan detayları aktardı. Halit Turan "Hediye Güran tüm suçlamaları reddetti. Soruşturma birimleri ailenin çok profesyonel yalan söylediğini belirtiyor. Aynı zamanda Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili delilleri profesyonelce yok etmeye çalışıyorlar. Yengenin ifadesi ile annenin ifadesi birebir benziyor." ifadelerini kullandı.

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