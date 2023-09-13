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Yedigöller bakımsızlıktan çöle döndü! İzmir Buca'da hayata geçirilmesi planlanan göller kurudu

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 12:10
İzmir Buca'da hayata geçirilen Yedigölle' bakımsızlıktan adeta çorak bir araziye döndü. 7 olan gölet sayısı önce 3'e, sonra 2'ye düşürüldü. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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