Yazar, Hukukçu ve Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, Hukukçu ve Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. Takiv Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Ömer Tuğrul İnançer'in yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı.