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Yazar, Hukukçu ve Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 12:25
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, Hukukçu ve Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. Takiv Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Ömer Tuğrul İnançer'in yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı.
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