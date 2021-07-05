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Yaz Kur'an kurslarında ilk ders günü! Yüz yüze eğitim başladı

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 12:23
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları bugün başladı. Son kayıt tarihi ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Geçen yıl salgın nedeniyle eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen eğitimler normale döndü

Normalleşme süreci kapsamında Kur'an kursları yaz dönemi eğitimleri bugün itibarıyla salgın tedbirlerine uyularak başlatıldı.

Kur'an kurslarına son kayıt tarihi 11 Temmuz.

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