Yayaya çarpan otomobil 1 kişinin ölümüne neden oldu

Antalya Muratpaşa’da Aşık Veysel Caddesi’nde bir otomobilin çarptığı 35 yaşlarındaki erkek yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

