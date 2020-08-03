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Yavuz Sultan Selim Köprüsünde halatlarında nefes kesen anlar! Böyle görüntülendi

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Giriş: 03.08.2020 11:51
Güncelleme:03.08.2020 11:57
Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü halatlarındaki ışıklandırma sisteminde yapılan bakım onarım çalışması, havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte halatların üzerinde nefes kesen çalışmaları havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Asya ve Anadolu Yakasını 3. kez karayoluyla birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ışıklandırma sisteminde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. İşçiler 322 metre yükseklikteki kulelere çıkarak köprünün halatlarında bulunan ışıklandırma sisteminin ledlerini ve kablolarını değiştiriyor. İşçilerin eşsiz İstanbul manzarasında nefes kesen çalışması havadan çekilen görüntülere yansıdı. Köprünün zaman zaman sis içinde kalan kuleleri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güvenlik halatları ile kendilerini köprüye bağlayan işçiler devasa elektrik kablolarını hareket ettirmek için hep birlikte geri geri gidiyorlar. Değişmesi gereken ışıklandırma sistemi parçalarını da kontrol eden işçiler gerekli kısımlarda değişimleri yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gece ışıklandırılması ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Birçok profesyonel fotoğrafçı köprünün manzarasını çekebilmek için Sarıyer sahiline ve Garipçe Kalesine geliyor.

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