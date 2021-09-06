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Yavru ayı 'Diva' banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

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Giriş: 06.09.2021 13:04
Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde bulunan Ayı Diva'ya, bakıcısı tarafından ziyaretçiler eşliğinde haftalık banyosu yaptırıldı. Yavru ayı Diva'nın haftalık banyosu ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Ayı Diva’ya bakıcısı ve ziyaretçileri tarafından önce banyo yaptırıldı daha sonra da biberonla ve meyveyle beslendi. 7'den 70' her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği ve bol bol fotoğraf çektiği Diva'nın banyosu ve oyun oynaması renkli anlara sahne oldu.
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