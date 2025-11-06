Yaşlılara devlet desteği | Yaşlılar için bakım sigortası! İşte 3 formül

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı'nda dikkat çeken bir sağlık uygulaması var. Aslında dünyanın birçok ülkesinde de uygulanıyor. Artık ülkemize de geliyor. Bakım sigortasından söz ediyoruz. Yaşlılık dönemine girenlerin sağlık giderlerini karşılayan bir sistem bu. Önümüzdeki sene Türkiye'de de devreye alınmaya hazırlanıyor. İşte bu sistemin detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN