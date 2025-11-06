06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yaşlılara devlet desteği | Yaşlılar için bakım sigortası! İşte 3 formül
Yaşlılara devlet desteği | Yaşlılar için bakım sigortası! İşte 3 formül

Yaşlılara devlet desteği | Yaşlılar için bakım sigortası! İşte 3 formül

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 16:30
Güncelleme:06.11.2025 16:30
Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı'nda dikkat çeken bir sağlık uygulaması var. Aslında dünyanın birçok ülkesinde de uygulanıyor. Artık ülkemize de geliyor. Bakım sigortasından söz ediyoruz. Yaşlılık dönemine girenlerin sağlık giderlerini karşılayan bir sistem bu. Önümüzdeki sene Türkiye'de de devreye alınmaya hazırlanıyor. İşte bu sistemin detayları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşlılara devlet desteği | Yaşlılar için bakım sigortası! İşte 3 formül
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
Kayıp anne ve oğlunu gören kadınlar konuştu
Kayıp anne ve oğlunu gören kadınlar konuştu
Ustasından ot kavurmanın tarifi
Ustasından ot kavurmanın tarifi
Dehşete düşüren olay!
Dehşete düşüren olay!
Yanmayan kumaş!3 bin 600 dereceye dayanıklı
Yanmayan kumaş!3 bin 600 dereceye dayanıklı
Pencereden düşen Ebru öğretmene son görev
Pencereden düşen Ebru öğretmene son görev
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster