25 Mart 2022, Cuma
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Yarım milyon liralık dolandırıcılık davası! Prof. Dr. Nilüfer Narlı'yı dolandıran sanığa 7 yıl hapis cezası verildi
Telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık yarım milyon lira dolandırdığı sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın, ziynet eşyasını da almaya çalışırken polisin suçüstü operasyonuyla yakalanarak tutuklanan Mustafa Sakar, hakkında karar açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.