Yargıtay'dan emsal kiracı kararı! Ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda
Yargıtay’dan emsal kiracı kararı! Ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda

Yargıtay'dan emsal kiracı kararı! Ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 13:28
Yargıtay kiracı - ev sahibi anlaşmazlıklarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi. Kiracı sözleşmesinde belirtilen 2 yıllık süre dolmadan evi terk etti. Ev sahibi ise konuyu mahkemeye taşıdı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesini süresi dolmadan haklı bir gerekçe göstermeden fesheden kiracıların ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda olduğuna hükmetti.
