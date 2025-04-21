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Yargıtay’dan emsal karar! Eşine sormadan taşınmaz sattı mahkum oldu

Yargıtay’dan emsal karar! Eşine sormadan taşınmaz sattı mahkum oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 15:27
Yargıtay, evli çiftlerin birlikte aldıkları taşınmazın satışına ilişkin davada emsal nitelikte bir karara imza attı. İkinci evliliğinden eşiyle birlikte aldığı tarlayı ondan habersiz satan koca ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı. İkinci eş olayı yargıya taşıdı adam tazminata mahkum edildi. İşte detaylar.
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Yargıtay’dan emsal karar! Eşine sormadan taşınmaz sattı mahkum oldu
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