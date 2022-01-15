15 Ocak 2022, Cumartesi
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Yaren Leylek ve Adem Amca'nın masalı
Yaren leyleği hatırlayacaksınız. Bursa'da, Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde masallara, filmlere konu olmuş, uluslararası ödüle bile layık görülmüştü. Yaren leyleğin 5 yavrusu vardı. Maalesef 2 yavrusunun, Bursa'daki Eskikaraağaç köyünden göç edemeden öldüğü öğrenildi. GPS ile takip edilen "Beş Numara" isimli yavrusundan ise iyi haber var. Yarengiller ailesi ile ilgili bir dosya haberimiz ekranlara geliyor.