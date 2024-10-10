Yaralı geyik İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi ediliyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya giren yaralı kızıl geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedaviye alındı. Ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu tespit edilen geyik operasyona alınacak.

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