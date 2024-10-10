10 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yaralı geyik İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi ediliyor

Yaralı geyik İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi ediliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 12:16
Güncelleme:10.10.2024 12:22
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya giren yaralı kızıl geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda tedaviye alındı. Ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu ve ayağında kırık olduğu tespit edilen geyik operasyona alınacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yavru sincaplar koruma altında
Yavru sincaplar koruma altında
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 4 gözaltı
Gün batımında kartpostal görüntüler!
Gün batımında kartpostal görüntüler!
Bingöl’de kaçakçılık operasyonu!
Bingöl’de kaçakçılık operasyonu!
Yaralı geyik tedavi ediliyor!
Yaralı geyik tedavi ediliyor!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı
Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
Yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
2 işçi alüminyum levha altında kaldı
2 işçi alüminyum levha altında kaldı
Sarıyer’de dehşet anları kamerada!
Sarıyer'de dehşet anları kamerada!
Domuz eti iddialarına yalanlama
Domuz eti iddialarına yalanlama
Daha Fazla Video Göster