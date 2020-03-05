05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.03.2020

Yara bandı satan babanın İdlib mesajı herkesi duygulandırdı

Bursa'da vücudunun bir kısmı felç olan ve yara bandı satarak geçimini sağlayan üç çocuk babası Erdal E.'nin sözleri, sosyal medyada herkesi duygulandırdı. "Biz ölürüz ama bu vatan gene de gitmez" diyen Erdal E., ''Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar." ifadelerini kullandı.

Gemlik ilçesinde yaşayan ve vücudunun bir kısmı felç olan Erdal E, geçimini yara bandı satarak karşılıyor. Üç çocuk babası Erdal E.'nin çekilen videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Videoyu çeken bir vatandaşın sorularına cevap veren Erdal E., ''Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar. Biz ölürüz, ama bu vatan gene gitmez. Gerekirse çocuklarım da bu vatan uğrunda ölür, ama vatan kalır. Bizim vatanımız giderse, biz burada nasıl yaşarız? Bizi öldürürler. En iyisi savaşalım, ölelim, ama vatanımızı almasınlar. Bizim vatanımıza ayak basan adam buradan ölü çıkar. El uzatanın eli kırılır. Allah'ın yardımıyla biz hepsiyle başa çıkarız.

"BİZİM BAŞIMIZ ÖNE EĞİLMEZ"

Amerika, Rusya biz onların hepsinin altından çıkarız, bizi yenemezler. Ben bu halimle gider hepsini öldürürüm. Canımı vermem diyenler haindir. Bu vatanda yaşayan, yalandan Müslümanım, Türk'üm diyen insanlar... Ama ben canı gönülden bu vatan uğrunda canımı vermek için tereddüt bile etmem. Şu an desinler ölürüm. Bizim başımız öne eğilmez'' dedi.

Sosyal medyada yer alan Karargah isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan video kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yara bandı satan babanın İdlib mesajı herkesi duygulandırdı
Yara bandı satan babanın İdlib mesajı herkesi duygulandırdı
Basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu tokatlayıp...
Basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu tokatlayıp...
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
İstanbul'da milyonluk kaza!
İstanbul'da milyonluk kaza!
Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı
Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı
Menice ailesine kavuştu
Menice ailesine kavuştu
Taksim'de skandal taciz iddiası!
Taksim'de skandal taciz iddiası!
Abisinin emanet ettiği yengesine kurşun yağdırdı
Abisinin emanet ettiği yengesine kurşun yağdırdı
Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı
Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı
Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı
Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı
Muhasebecinin gasp planı böyle deşifre oldu
Muhasebecinin gasp planı böyle deşifre oldu
Suriye sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı
Suriye sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı
Daha Fazla Video Göster