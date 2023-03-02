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Yapı güçlendirme nasıl yapılır? Hangi binaya güçlendirme yapılır?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 10:40
Yapılar depreme karşı nasıl güçlendirili? A Haber muhabiri Vedat Sezer İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Abdulkadir Çevik ile konuştu.
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