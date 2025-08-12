Yapay zekadan dost olur mu? “Anlattıkların aramızda” dedi ama…

12 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 12.08.2025 09:55
Yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın CEO'su yapay zekaya sorulan içeriklerin mahkemelere sunulabileceğini açıklamıştı. Hukukçular ise yapay zekaya verilen bilgilerin aslında kamuya açılmış gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yani yapay zeka ile yapılan sohbet 'delil' olarak kullanılabilir.
