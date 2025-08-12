Yapay zekadan dost olur mu? “Anlattıkların aramızda” dedi ama…

Yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın CEO'su yapay zekaya sorulan içeriklerin mahkemelere sunulabileceğini açıklamıştı. Hukukçular ise yapay zekaya verilen bilgilerin aslında kamuya açılmış gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yani yapay zeka ile yapılan sohbet 'delil' olarak kullanılabilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN