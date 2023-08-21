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Yanmayan ev sembol oldu! Hawaii yangınında yanmayan kırmızı çatılı mucize ev gündem oldu

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Giriş: 21.08.2023 15:25
Dünyanın tatil cenneti olarak bilinen Hawaii'deki yangın geride çok sayıda ölü ve yanmış kasabalar bıraktı. Ancak yangından en çok etkilenen Lahaina bölgesindeki kırmızı çatılı bir ev sosyal medyanın gündemine oturdu.
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