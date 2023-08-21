Yanmayan ev sembol oldu! Hawaii yangınında yanmayan kırmızı çatılı mucize ev gündem oldu

Dünyanın tatil cenneti olarak bilinen Hawaii'deki yangın geride çok sayıda ölü ve yanmış kasabalar bıraktı. Ancak yangından en çok etkilenen Lahaina bölgesindeki kırmızı çatılı bir ev sosyal medyanın gündemine oturdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN