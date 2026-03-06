Mossad'ın sosyal medya planı: 5 milyon sahte hesapla dijital savaş!

A Haber ekranlarında yayınlanan programda sunucu Sümeyye Gaffaroğlu'nun konuğu olan Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, İsrail'in dijital dünyadaki kirli operasyonlarını deşifre etti. Mossad bağlantılı "Birim 8200" üzerinden yürütülen manipülasyonlara dikkat çeken Kırık, 5 milyon bot hesabın aynı anda nasıl aktif hale getirildiğini ve Elon Musk'ın "X" platformu üzerinden yürütülen psikolojik harbin perde arkasını çarpıcı detaylarla anlattı.