ahaber.com.tr Haber Merkezi

2035 tehlikesi: Çin ABD’yi silecek mi?

ABD’nin hava savunma sistemlerindeki zafiyet ve azalan füze stokları küresel güvenlik dengelerinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Washington Enstitüsü’nün raporuna göre Patriot ve Tomahawk stokları kritik seviyeye inerken, ABD’nin müttefiklerinden mühimmat talep ettiği ancak bazı ülkelerin bu çağrıya sıcak bakmadığı belirtiliyor. A Haber’de süreci değerlendiren Dr. İlyas Bozkurt, Washington’ın Güney Kore’den Patriot sistemi talep ettiğini ancak Seul yönetiminin kendi güvenlik önceliklerini gerekçe göstererek bu isteğe mesafeli yaklaştığını söyledi. Bozkurt, Orta Doğu’da artan gerilim ve Çin’in 2035 hedefleri doğrultusunda yükselen askeri ve ekonomik gücünün Batı hegemonyasını zorladığını belirterek, dünyanın çok kutuplu yeni bir güç dengesi dönemine girdiğini vurguladı.

