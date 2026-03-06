CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Katil İsrail'den A Haber'e keyfi gözaltı

İsrail A Haber ekibini keyfi gözaltına aldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv'de alıkonulma anlarını anlattı. Kavasoğlu, "Türk olduğumuz duyulunca farklı davranılıyor." dedi.

