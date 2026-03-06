Hameney'in konutunun vurulduğu anlar kamerada! İsrail paylaştı
İsrail ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. İsrail ordusunun sanal medya hesabından, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı. Açıklamada “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, Tahran'daki liderlik yerleşkesinin altına inşa edilen Ali Hamaney'in yer altı askeri sığınağını vurdu” ifadeleri kullanıldı.