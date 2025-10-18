Yangında 36 kovan arı telef oldu

Olay, ilçeye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Cebeci'ye ait arılıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 36 kovan arı telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

