Yalova’da yavru domuzlar kara yoluna indi

Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde kara yoluna inen yavru domuzları gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yem arayışı içinde kara yoluna kadar inen domuzlar bir vatandaşın aracının kornasına basmasıyla bölgeden uzaklaştı.

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