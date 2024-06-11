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Yalova’da yavru domuzlar kara yoluna indi

İHA
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Giriş: 11.06.2024 15:59
Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde kara yoluna inen yavru domuzları gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yem arayışı içinde kara yoluna kadar inen domuzlar bir vatandaşın aracının kornasına basmasıyla bölgeden uzaklaştı.
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Yavru domuzlar kara yoluna indi
Yavru domuzlar kara yoluna indi
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