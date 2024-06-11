11 Haziran 2024, Salı
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Yalova’da yavru domuzlar kara yoluna indi
Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde kara yoluna inen yavru domuzları gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yem arayışı içinde kara yoluna kadar inen domuzlar bir vatandaşın aracının kornasına basmasıyla bölgeden uzaklaştı.