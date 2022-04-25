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Yalnızca iki malzemeyle nefis tatlı tarifi! İncir uyutması nasıl yapılır? İşte tarifi

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 13:18
Yalnızca iki malzemeden oluşan yapımı kolay ama lezzeti nefis. Osmanlı mirası Yozgat'ın incir uyutması nasıl yapılır? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Uzman diyetisyen Gizem Ahi, tarifini anlattı.
İki malzemeyle nefis tatlı tarifi! İKİ MALZEMEYLE NEFİS TATLI TARİFİ!

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İki malzemeyle nefis tatlı tarifi!
İki malzemeyle nefis tatlı tarifi!
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