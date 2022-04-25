25 Nisan 2022, Pazartesi
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Yalnızca iki malzemeyle nefis tatlı tarifi! İncir uyutması nasıl yapılır? İşte tarifi
Yalnızca iki malzemeden oluşan yapımı kolay ama lezzeti nefis. Osmanlı mirası Yozgat'ın incir uyutması nasıl yapılır? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Uzman diyetisyen Gizem Ahi, tarifini anlattı.