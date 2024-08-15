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Yalı davası cemiyeti karıştırdı

Yalı davası cemiyeti karıştırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:47
24 yıl önce Kanlıca'daki yalısını kiraya veren iş kadını Zeynep Dirvana, iddiasına göre son 9 yıldır düzenli bir şekilde kira alamıyordu. Taraflar mahkemelik oldu. Tahliye kararı çıkmasına rağmen iş adamı kiracısı yalıyı yıllardır terk etmiyor.
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