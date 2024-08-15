Yalı davası cemiyeti karıştırdı

24 yıl önce Kanlıca'daki yalısını kiraya veren iş kadını Zeynep Dirvana, iddiasına göre son 9 yıldır düzenli bir şekilde kira alamıyordu. Taraflar mahkemelik oldu. Tahliye kararı çıkmasına rağmen iş adamı kiracısı yalıyı yıllardır terk etmiyor.

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