Yalan söyleyenlerin tavırlarını uzmanlar A Haber’e anlattı

Küçük Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak soruşturma sürecinde şüpheliler olsun onu tanıyanlar olsun ifadelerini doğru vermediler. Ekipleri yanlış yönlendirdiler. Bu durum akıllara yalan söyleyen insanlar nasıl anlaşılır sorusunu da getirdi. Uzmanlar A Haber’de yalan söyleyen insanların tavırlarını anlattı.