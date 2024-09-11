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Yalan söyleyenlerin tavırlarını uzmanlar A Haber’e anlattı

Yalan söyleyenlerin tavırlarını uzmanlar A Haber’e anlattı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:15
Küçük Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak soruşturma sürecinde şüpheliler olsun onu tanıyanlar olsun ifadelerini doğru vermediler. Ekipleri yanlış yönlendirdiler. Bu durum akıllara yalan söyleyen insanlar nasıl anlaşılır sorusunu da getirdi. Uzmanlar A Haber’de yalan söyleyen insanların tavırlarını anlattı.
Yalan söyleyenlerin tavırları nasıl anlaşılır?
Yalan söyleyenlerin tavırları nasıl anlaşılır?
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