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Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!

İHA
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Giriş: 18.04.2024 17:44
Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak'taki Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Erdal İlgen’den (63) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erdal İlgen’in cansız bedeni ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlgen’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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