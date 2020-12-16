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Yağmur duasıyla dalga geçen Tele 1 ve Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e A Haber'de tepki: Din mizah konusu yapılamaz

A Haber
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Giriş: 16.12.2020 12:36
Güncelleme:16.12.2020 13:19
Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen Cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, peygamber sünneti olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp, dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Peki neden dua ile alay ediliyor? Yağmur duası nedir? Bir hurafe mi? Bir gelenek mi? Dini temelleri nedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve ilahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen Cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, peygamber sünneti olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp, dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Peki neden dua ile alay ediliyor? Yağmur duası nedir? Bir hurafe mi? Bir gelenek mi? Dini temelleri nedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve ilahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dua ile dalga geçen Tele 1 ve Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdile halktan sert tepki: İnsanların maneviyatlarıyla oynamasın DUA İLE DALGA GEÇEN TELE 1 VE SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'E HALKTAN SERT TEPKİ: İNSANLARIN MANEVİYATLARIYLA OYNAMASIN

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