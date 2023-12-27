Yağları değil sağlığı eritiyor! İnceltici denilen limon şişesine dikkat

'İnceltici' denilerek pazarlanan limon şişesine dikkat vatandaşlar dikkat etmeli. Uzmanlar; morluk, şişlik, enfeksiyon gibi şikayetlere yol açtığı konusunda uyarıyor. A Haber’e konuşan gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tıbbi sertifikası olmayan üründen uzak durulmasını önerdi. Vedat Göral, “Amerika'da onaylanmadı. Bu ürünü kullanmak yanlış. Hekimin onaylaması lazım. Tavsiye etmiyorum. Zayıflamak sağlıklı olmak için iyi bir diyet ve yürüyüş programı olmalı. Şifa bulayım derken olumsuz şeylerle karşılaşmamak lazım.” dedi.

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