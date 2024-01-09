Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı A Haber’de il il anlattı

18il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hangi bölgelerde kar, şiddetli sağanak ve fırtına olacak? Soğuk hava ne kadar kalacak? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'de yanıtladı.

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