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Yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı A Haber’de il il anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 16:38
18il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hangi bölgelerde kar, şiddetli sağanak ve fırtına olacak? Soğuk hava ne kadar kalacak? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'de yanıtladı.
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