Yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Bitlis’te bir yol otobüsünde yolculuk yaban yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 1 kilo 28 gram Afyon sakızı çıktı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünden seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldığı ve aralamalar sonucunda ayakkabısından 7 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

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