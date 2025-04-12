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Yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.04.2025 13:15
Bitlis’te bir yol otobüsünde yolculuk yaban yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 1 kilo 28 gram Afyon sakızı çıktı. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünden seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldığı ve aralamalar sonucunda ayakkabısından 7 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
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Yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından uyuşturucu çıktı
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