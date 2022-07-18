18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Vergi rekortmeni Seylan Yaz'a 330 milyonluk tuzak! Kargo için attığı imza başına iş açtı
İzmir'de vergi rekortmeni iş insanı Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında gelerek Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, hazırladıkları sahte senetle 19 milyon Euro'luk icra takibi başlattı. İş insanının suç duyurusu ile 6 şüpheli tutuklandı.