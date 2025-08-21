21 Ağustos 2025, Perşembe
Velilerin 1. sınıfa göndermeme kararsızlığı! 1. sınıflar için uyum haftası başlıyor
1. sınıfa başlayacak minikler için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ancak çocuğu 66, 67 ve 68 ay olan ailelerin kafası karışık. Veliler çocuklarını okula başlatmak konusunda kararsız. Peki uzmanlar küçük çocuklar ve aileleri için ne öneriyor? İşte sorunun yanıtı…