21 Ağustos 2025, Perşembe

Velilerin 1. sınıfa göndermeme kararsızlığı! 1. sınıflar için uyum haftası başlıyor
Velilerin 1. sınıfa göndermeme kararsızlığı! 1. sınıflar için uyum haftası başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 09:07
1. sınıfa başlayacak minikler için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ancak çocuğu 66, 67 ve 68 ay olan ailelerin kafası karışık. Veliler çocuklarını okula başlatmak konusunda kararsız. Peki uzmanlar küçük çocuklar ve aileleri için ne öneriyor? İşte sorunun yanıtı…
