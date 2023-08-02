“Vegan beslenme” fenomeni ölüme götürdü! Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Rus fenomen Zhanna Samsonova, vegan beslenme ile ilgili paylaşımlarıyla dünya çapında bir üne sahipti. Yıllarca sadece vegan yiyeceklerle yaşamını sürdürdü. Ancak bu beslenme türü ne yazık ki 39 yaşındaki kadını ölüme götürdü.

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