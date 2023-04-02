Vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi! "Müslümanlara 'değerlerinizi ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar!"

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber ekipleri o kareyi vatandaşa sordu. Skandal olaya vatandaşlardan biri, "Resim çektiriyorsun! Bu resmi çektiren insan bunu görür. Basına servis eden görür. Kimse görmedi mi? Bu kadar mı basit? İnsan bu kadar duyarsız olmamalı." dedi. İslami değerlere duralı bir diğer vatandaş ise, "Bir şey anlatmak istiyorlar. Sonuçta biz Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdikleri şeyleri 'ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar. Bizi temsil edeceklerini söylüyorlar. Helalleşme diyorlar ama helalleşme değil de ortaya de başka bir şey çıkıyor." ifadelerine yer verdi.