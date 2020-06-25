Van'dan 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı! A Haber son depremin yaşandığı bölgede |Video

Son dakika haberi; Van'dan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Öte yandan Van Valiliği yaşanan son depremle ilgili can ve mal kaybı bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

Son dakika haberi; Van'dan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Öte yandan Van Valiliği yaşanan son depremle ilgili can ve mal kaybı bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 13.03'de yerin 6.96 kilometre altında gerçekleşti.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem kent genelinde panik yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" ifadelerini kullandı.