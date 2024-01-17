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Valizden çıkanlar şoke etti! Kaçtığını sandı ama…

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Giriş: 17.01.2024 16:00
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan İlhami Yörük evinin balkonunda bulunan eski eşyaları düzenlediği sırada kullanılmayan eski bir bavulunu gördü. İçine bakınca ise gördükleri karşısında hayrete düştü. Bakın içinden ne çıktı…
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