17 Ocak 2024, Çarşamba
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Valizden çıkanlar şoke etti! Kaçtığını sandı ama…
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan İlhami Yörük evinin balkonunda bulunan eski eşyaları düzenlediği sırada kullanılmayan eski bir bavulunu gördü. İçine bakınca ise gördükleri karşısında hayrete düştü. Bakın içinden ne çıktı…