Vali Gül kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi

Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Hepimize geçmiş olsun, ilk etapta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde yan yana iki evde, birisi 2 katlı, diğeri tek katlı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre toplam 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı 7 kişi hastaneye sevk edildi, 1 kişiye ulaşıldı. Diğer sonuncu hemşehrimizin de kurtarılma çalışmaları sürüyor" dedi.